Для защиты от вируса иранцы облизывают святыни
В Иране набирает обороты эпидемия коронавируса. Некоторые местные жители бросились к святым местам, надеясь найти там защиту от коварной болезни.
Западные страны обвиняют Иран в том, что он не принимает надлежащих мер для защиты от коронавируса. В частности, не вводится жесткий карантин регионов заражения по примеру китайской провинции Хубэй, нет и других ограничений. В ответ Иран заявил, что страна проводит мощную борьбу с распространением эпидемии: срочно открываются диагностические лаборатории, всем жертвам коронавируса гарантирована бесплатная помощь, наращивается производство медицинских масок и других средств защиты, создаются лекарства и вакцины. Иран находится в жесткой международной изоляции из-за американских санкций, и это может оказывать очень негативное воздействие на ситуацию.
The Daily Mail публикует целый ряд видеороликов, в которых иранцы посещают местные религиозные святыни и облизывают ограждения гробниц священных для шиитов деятелей. Утверждается, что съемки делались в Мавзолее Фатимы Масуме и Имама Резы, расположенных в городе Кум. Именно этот город стал источником заражения сотен иранцев. По официальным данным в стране около 1 000 зараженных, 54 человека скончались. Естественно, что массовое облизывание или поцелуи оград и тому подобных поверхностей только во много раз повысят риск заражений, поскольку поспособствуют передаче вируса.
Лучшим способом защиты от вируса является ношение специального медицинского респиратора (маски намного слабее) регулярное мытье рук с мылом, а также ограничение посещений публичных мест. К сожалению, некоторые жители Ирана все делают с точностью до наоборот. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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