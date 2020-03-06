Детям коронавирус угрожает так же, как и взрослым
Дети имеют такой же риск заражения коронавирусом COVID-19, как и взрослые. Такой вывод сделали ученые, проанализировавшие данные об инфекциях в южно-китайском городе Шэньчжэне.
Исследователи обнаружили, что вероятность заражения в домах, то есть передачи вируса между членами семьи, составляет 15%. Это выше вероятности заражения в публичных местах, установленной на уровне 7,9%. Но то же самое исследование показало, что риск заражения у детей моложе 10 лет в домах составляет 7,4%, он сопоставим со средним. Ранее ученые говорили, что дети моложе 10 лет переносят COVID-19 легко, почти не проявляя никаких симптомов. В этой же категории смертность от вируса на уровне статистической погрешности.
И вот теперь исследование показывает, что если дети и не сталкиваются с такими серьезными проблемами для здоровья, как взрослые, они всё равно заражаются коронавирусом достаточно активно. Тем самым оставаясь источником заражения для своих взрослых и пожилых родственников, у которых эта болезнь может спровоцировать гораздо более печальные последствия. В целом, исследователи не смогли найти какой-либо существенной связи между вероятностью инфицирования и возрастом пациента. Данные базировались на историях болезни 391 жителя Шэньчжэня. Эти заражения фиксировались с 14 января по 12 февраля. В тесном контакте с пациентами находились 1 286 человек.
Исследования проводили ученые из Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health в США, в сотрудничестве с Центром по контролю и профилактике болезней Шэньчжэня, а также Харбинским институтом технологий. Результаты опубликованы в онлайн-издании medRxiv, предназначенном для медицинского и научного сообщества. Исследование показало, что из всех заражений только 9% были серьезными, большинство пациентов перенесли коронавирус в умеренной форме. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий