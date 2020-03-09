Коронавирус представляет большую опасность для мужчин, чем для женщин
Китайские медики проанализировали статистику смертей от нового типа коронавируса и пришли к выводу, что недуг представляет наибольшую опасность для мужчин. По статистике, от коронавируса в Китае скончались 2,8% зараженных мужчин и 1,7% инфицированных женщин.
Ученые связывают такие показатели с тем, что в среднем здоровье мужчин хуже, чем у женщин из-за вредных привычек и образа жизни. Также отмечено, что иммунные системы женщин и мужчин по-разному реагируют на угрозы. Например, женский организм вырабатывает намного больше антител при вакцинации от гриппа.
По последним данным, коронавирусом по всему миру заразились более 102 тысяч человек. Впервые вспышка недуга была зафиксирована в китайском Ухане.
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