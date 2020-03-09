Коронавирус представляет большую опасность для мужчин, чем для женщин

Ученые связывают такие показатели с тем, что в среднем здоровье мужчин хуже, чем у женщин из-за вредных привычек и образа жизни. Также отмечено, что иммунные системы женщин и мужчин по-разному реагируют на угрозы. Например, женский организм вырабатывает намного больше антител при вакцинации от гриппа.По последним данным, коронавирусом по всему миру заразились более 102 тысяч человек. Впервые вспышка недуга была зафиксирована в китайском Ухане.