Найдена причина патологии, вызывающей более 100 оргазмов в день

Женщина

Исследователи из Гарвардской медицинской школы смогли установить причину возникновения патологии, которая провоцирует постоянное сексуальное возбуждение у женщин и может стать причиной более ста оргазмов в день. Ученые всегда удивлялись стойкому генитальному возбуждению, поскольку оно никак не было связано с сексуальным желанием, а возникало спонтанно.

Примечательно, что медики до сих пор не знают, как лечить такое расстройство. Подверженные патологии женщины принимают нервно-мышечные блокаторы и даже наркотические вещества, однако они мало чем помогают в такой ситуации. У многих пациенток наблюдалось усугубление симптомов после такой терапии.

Установить причину возникновения такого расстройства помогла магнитно-резонансная томография, которая выявляет у всех страдающих патологией нарушения в нижнем отделе спинного мозга или повреждения нервов, контролирующих работу половых органов.

"Важно, чтобы люди знали об этом заболевании и понимали, что, прежде всего, это неврологическая, а не психиатрическая патология. Многие женщины годами молчат и скрывают эту проблему, не решаясь обсудить ее с врачами, которые чаще всего вообще не знают о том, что подобное расстройство в принципе существует", - утверждает врач, занимавшийся исследованием патологии, Брюс Пайс.
Теги : патологии, оргазм
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Найден способ помешать образованию камней в почках


Врачи до сих пор не могут определить, какая родинка может перерасти в рак