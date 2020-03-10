Найдена причина патологии, вызывающей более 100 оргазмов в день
Исследователи из Гарвардской медицинской школы смогли установить причину возникновения патологии, которая провоцирует постоянное сексуальное возбуждение у женщин и может стать причиной более ста оргазмов в день. Ученые всегда удивлялись стойкому генитальному возбуждению, поскольку оно никак не было связано с сексуальным желанием, а возникало спонтанно.
Примечательно, что медики до сих пор не знают, как лечить такое расстройство. Подверженные патологии женщины принимают нервно-мышечные блокаторы и даже наркотические вещества, однако они мало чем помогают в такой ситуации. У многих пациенток наблюдалось усугубление симптомов после такой терапии.
Установить причину возникновения такого расстройства помогла магнитно-резонансная томография, которая выявляет у всех страдающих патологией нарушения в нижнем отделе спинного мозга или повреждения нервов, контролирующих работу половых органов.
"Важно, чтобы люди знали об этом заболевании и понимали, что, прежде всего, это неврологическая, а не психиатрическая патология. Многие женщины годами молчат и скрывают эту проблему, не решаясь обсудить ее с врачами, которые чаще всего вообще не знают о том, что подобное расстройство в принципе существует", - утверждает врач, занимавшийся исследованием патологии, Брюс Пайс.
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