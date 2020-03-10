Коронавирус угрожает жизням курильщиков
Нынешняя эпидемия коронавируса - подходящий момент для того, чтобы отказаться от сигарет. Болезнь в 40 раз более смертоносна для людей, чем обычный сезонный грипп.
Курильщиков настоятельно призывают как можно скорее отказаться от своей вредной привычки для того, чтобы не заразиться коронавирусом. Дело в том, что имеющие какие-либо проблемы с легкими люди особенно уязвимы перед инфицированием и смертью от вируса, впервые появившегося на территории Китая в конце прошлого года. Курильщики рискуют очень серьёзно заболеть, ведь оболочка их лёгких более уязвима, и они производят больше рецепторов, к которым присоединяются частицы вируса COVID-19. Данное мнение высказал известный австралийский ученый доктор Норман Сван (Norman Swan).
Китайский вирус особенно грозит жертвам болезней лёгких, сердца и диабетикам. В Австралии недавно завершились массовые лесные пожары, и стало известно, что активно принимавшие участие в тушении добровольцы имеют повышенный риск заражения коронавирусом, так как дым негативно воздействовал на лёгкие. В группу риска попали 17 000 добровольцев. Врачи отвергают предположения о том, что коронавирус якобы ничуть не опасней, чем обычный сезонный грипп.
Уже сегодня известно, что COVID-19 имеет более высокую степень инфицирования. Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что смертность от коронавируса составляет от 3% до 4%. Это в 40 раз больше, чем при сезонном гриппе, сообщает Daily Mail Australia. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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