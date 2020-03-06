Количество заболевших коронавирусом перевалило за 100-тысячный рубеж
Для 3,4 тысяч человек все закончилось летальным исходом.
Эпидемия коронавируса, возникшая в Китае в конце прошлого года, даже не думает идти на спад. По официальным данным, заболевшие выявлены в 80 странах. Их число уже превысило 100 тысяч человек.
Известно, что более половины больных выздоровели и выписаны из больниц. Однако для 3,4 тысячи человек болезнь закончилась летальным исходом. Сколько их еще будет – сказать сложно, потому как вирус продолжает распространяться, и пострадавшие от него регулярно поступают в лечебные учреждения. Особенно удручает то, что вирус не дает иммунитета, поэтому у переболевших есть опасность заразиться снова.
Что касается географии распространения, то больше всего больных выявлено в Китае, число их составляет около 89,7 тысяч человек. Из них 53,8 тысяч выздоровели, около 3 тысяч - умерли.
Вслед за Китаем по числу заразившихся COVID-19 идет Южная Корея, где заразилось 6593 человека, 100 уже выздоровело, а 42 умерло.
Следующий в списке Иран с 4747 заразившимися, 500 выздоровевшими и 124 умершими.
Четвертая в скорбном списке Италия, где выявлено 3858 заразившихся, 414 выздоровевших и 148 умерших.
На пятом месте Япония, там заразилось 1074 человека, 248 выздоровели, 12 умерли.
Более 100 человек, подхвативших вирус, обнаружилось в Германии, Франции, Испании, США, Великобритании, Сингапуре, Бельгии и Швеции.
Тревожное сообщение пришло из Швейцарии, где за последние сутки выявлено более полутора сотен больных и сейчас их чсло составляет 210 человек. В связи с этим правительство государства экстренно привлекло к борьбе с коронавирусом армию и выделило 9 млн. франков на международные программы по борьбе с вирусом.
При этом появились подозроения, что истинное количество заболевших может скрываться. МедикФорум уже писал, что в прессу попала утечка данных, которая шокировала даже журналистов. Если верить этой информации, число заболевших китайским коронавирусом составляет 154 000 человек, а количество умерших перевалило за 24 500.
Оставить комментарий