Второй человек в мире излечился от ВИЧ
Ему сделали трансплантацию костного мозга, и он полностью выздоровел за 30 месяцев.
СМИ сообщают, что это 40-летний Адам Кастильехо из Венесуэлы. Мужчина болел ВИЧ-инфекцией с 2003 года, сообщается в медицинском журнале Lancet.
Первым излечившимся от ВИЧ человеком стал «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун. В 2012 году у него обнаружили злокачественную лимфому Ходжкина. Трансплантация костного мозга проводилась для лечения онкологии, но одновременно удалось победить и ВИЧ-инфекцию.
Роспотребнадзор в феврале предупредил о риске, связанном с увеличивающейся резистентностью ВИЧ ко всем классам препаратов. Тенденция к постепенному распространению лекарственной устойчивости наблюдается среди пациентов, которые ранее не принимали спецпрепараты.
В настоящее время тенденция заражения ВИЧ наблюдается среди людей активного трудоспособного возраста, преимущественно у россиян 30–49 лет.
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