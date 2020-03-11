Второй человек в мире излечился от ВИЧ

Врачи сообщили, что так называемый лондонский пациент полностью вылечился от ВИЧ. Он стал вторым в истории человеком, победившим вирус.

Ему сделали трансплантацию костного мозга, и он полностью выздоровел за 30 месяцев.

СМИ сообщают, что это 40-летний Адам Кастильехо из Венесуэлы. Мужчина болел ВИЧ-инфекцией с 2003 года, сообщается в медицинском журнале Lancet.

Первым излечившимся от ВИЧ человеком стал «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун. В 2012 году у него обнаружили злокачественную лимфому Ходжкина. Трансплантация костного мозга проводилась для лечения онкологии, но одновременно удалось победить и ВИЧ-инфекцию.

Роспотребнадзор в феврале предупредил о риске, связанном с увеличивающейся резистентностью ВИЧ ко всем классам препаратов. Тенденция к постепенному распространению лекарственной устойчивости наблюдается среди пациентов, которые ранее не принимали спецпрепараты.

В настоящее время тенденция заражения ВИЧ наблюдается среди людей активного трудоспособного возраста, преимущественно у россиян 30–49 лет.