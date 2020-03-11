В Ростовской области врачей призвали пройти колонной в составе «Бессмертного полка»
Предложение прозвучало в отчете министра здравоохранения региона Татьяны Быковской.
Татьяна Быковская в своем отчете о деятельности здравоохранения региона за пять лет рассказала о ситуации в регионе с младенческой смертностью и дефицитом кадров в больницах.
По ее словам, за это время на Дону в два раза уменьшилось количество детских смертей.
— Пять лет назад показатель младенческой смертности составлял 7,9 на тысячу выживших, в 2019 — 4,7, что ниже, чем показатель по России, который составляет 4,9. Чтобы достичь таких результатов, мы уменьшили количество маломестных акушерских стационаров, улучшили маршрутизацию беременных и новорожденных детей, закупили новое оборудование в детские больницы, — заявила министр.
В минувшем году в центрах для малышей, нуждающихся в специальном уходе, родились 3 923 новорожденных, из них 305 были недоношенными. Врачам удалось спасти жизни 3857 детей. Это составляет 98,3%, что на 0,6% выше, чем в 2018 году. При этом реже стали умирать дети с врожденными пороками развития.
Что касается дефицита медицинских кадров в стране, Ростовскую область он не обошел. В больницах региона работают сейчас более 13 тысяч врачей и 32 тысячи среднемедицинских работников. Это 90, 2% от требуемого количества. За последний год этот показатель удалось повысить на 10 %, а к 2024 году, по планам Быковской, укомплектованность достигнет 95%.
Поможет в этом материальная поддержка медиков. Из областного и федерального бюджетов на эти цели было выделено 600 миллионов рублей, еще 1,5 миллиарда рублей пошло на субсидии для 1089 врачей.
В своем отчете Быковская не смогла обойти вниманием факт массовой гибели медиков во время Второй мировой войны. Чаще гибли только бойцы стрелковых подразделений. В 1941 году средняя продолжительность жизни санинструктора на передовой составляла 41 секунду. Всего во время войны без вести пропали или погибли 85 тысяч медиков.
Чтобы почтить память коллег, не вернувшихся с полей сражения, Министерство здравоохранения совместно с медицинским университетом предложило создать отдельную колонну во время «Бессмертного полка», шествующего в параде 9 мая.
МедикФорум сообщал, что в правительстве Ростовской области прорабатывается вопрос о предоставлении служебного жилья и единовременной выплате подъемных врачам в размере 1 млн рублей, только бы они пришли работать в Новочеркасскую инфекционную больницу.
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