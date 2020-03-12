Медик прокомментировал сообщения о гибели в Москве пациента от коронавируса

«Нет, он умер не от коронавируса совершенно. Там совершенно другой диагноз. Там нет, не пневмония, там инфекционного диагноза нет вообще. Просто к нам по экстренным показаниям в крайне тяжелом состоянии был доставлен пациент. Но он отношения к инфекционному заболеванию не имеет вообще», – сказал врач.





Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что в медицинском центре в Коммунарке, куда доставляют всех с подозрением на коронавирус, скончался пациент, который вернулся в середине февраля с севера Италии. Предварительный диагноз, который поставили мужчине при госпитализации, – пневмония, анализы на коронавирус у него взять не успели.