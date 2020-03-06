В Ростовской области выявили больного с подозрением на коронавирус
Не повезло всем, кто находился рядом с ним в поликлинике.
В пятницу, 6 марта, поликлиническое отделение центральной городской больницы г. Азова было на несколько часов парализовано из-за обращения пациента с высокой температурой. Наличествующие при этом у местного жителя еще и другие проявления острой респираторной вирусной инфекции вызвали подозрение в возможном заражении коронавирусом.
Перестраховавшиеся сотрудники поликлиники, действуя в полном соответствии с методическими рекомендациями министерства здравоохранения России и постановлениями главного санитарного врача России, тут же изолировали подозрительного больного. У него немедленно после госпитализации произвели забор биологического материала, который направлен в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», сообщает официальный сайт правительства Ростовской области.
Кроме этого, в целях предотвращения возможного массового заражения, всех граждан, которым не повезло в этот момент находиться в холле лечебного учреждения вместе с возможным носителем коронавируса, переписали, чтобы установить динамическое наблюдение за состоянием их здоровья.
После этого поликлинику закрыли для посещения и провели в холле и врачебном кабинете, в который обратился больной, тщательную обработку дезинфицирующими средствами.
Спустя некоторое время амбулаторное заведение возобновило свою работу.
До настоящего времени в Ростовской области не было выявлено ни одного больного с коронавирусом. Под наблюдением врачей с начала эпидемии, находился 161 человек, анализы показали, что у них нет смертельно опасного заболевания.
Ранее МедикФорум сообщал, что департамент здравоохранения Москвы признал, что в одной из столичных больниц сейчас находится пациент с подозрением на коронавирус.
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