Девушка сделала операцию по увеличению груди и лишилась памяти

«Мне все еще нравится их форма и то, как они выглядят, но эстетика не стоит разрушения моего здоровья», - отметила жительница Австралии.

Австралийка Кассандра Юнг пожалела о том, что несколько лет назад увеличила себе грудь, и теперь пытается донести свою историю до других людей. Девушка, которая всегда хотела стать моделью, в детстве страдала от сильных комплексов из-за нулевого размера груди. Одноклассники оскорбляли ее, а карьера в модельном бизнесе не складывалась.Затем в возрасте 20 лет Юнг решилась на пластическую операцию. Но потом очень сильно об этом пожелала. С нулевого размера хирург сделал ей третий. Но больше ничем, кроме эстетического вида своей груди, Кассандра не довольна. Так, девушка утверждает, что после операции она начала страдать от сильных болей в грудной клетке и суставах, у нее также появились проблемы с дыханием.Кроме того, Юнг заявила, что после хирургического вмешательства она лишилась памяти и не помнит многие события из жизни.Из-за проблем со здоровьем ей пришлось бросить карьеру модели, и теперь она работает в мясной лавке, пишет издание Daily Mail.Ранее портал «Медикфорум» писал , что 48-летняя ведущая Лера Кудрявцева впервые появилась перед публикой в купальнике после удаления грудных имплантов.