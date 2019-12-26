Боевой самолет, Москва и «Холодное сердце» на именины: нижегородский губернатор выполнит три детских желания
Глеб Никитин, приехав в столицу для участи в Госсовете под председательством Владимира Путина, сорвал три игрушки со всероссийской «Елки желаний».
26 декабря 2019 года глава Нижегородской области Глеб Никитин прибыл в Московский Кремль для участия в заседании Государственного совета под председательством Владимира Путина.
Внимание губернатора привлекла всероссийская «Елка желаний». В виде новогодних шаров на ветвях праздничных елей в Большом Кремлевском дворце развешаны написанные на карточках пожелания детей со всей страны, из которых глава нижегородского региона выбрал три желания юных нижегородцев.
Один из них, Кирилл Питеров, мечтает полетать в кабине настоящего военного самолета и полетать в качестве пассажира.
– Это очень нижегородское желание. У нас очень сильная авиационная промышленность, есть легендарный завод «Сокол». Обязательно поможем Кириллу исполнить его мечту,
– сказал губернатор Нижегородской области и, не откладывая выполнение желания мальчишки, немедленно связался как с самим Кириллом, так и с директором нижегородского авиационного завода «Сокол» Владимиром Семеновым, договариваясь, чтобы Кирилл как можно скорее исполнить свою в буквальном смысле этого слова крылатую мечту.
Еще один шар оказался с желанием нижегородки Златы Халдиной внутри. Оказалось, что девочка давно мечтает познакомиться со столицей нашей Родины, Москвой, побывать здесь и посмотреть на красоты и достопримечательности города.
– Уже поговорил об этом с Сергеем Собяниным. Нужно, чтобы Злата смогла увидеть и полюбить столицу,
– сообщил Глеб Никитин спустя некоторое время.
А вот желание Глафиры Шапкиной оказалось посложнее и даже немного поставило главу нижегородского региона в тупик. Маленькая нижегородка хочет встретить свой День рождения в компании... аниматоров, создателей мультипликационого фильма «Холодное сердце».
– Не очень хорошо разбираюсь в современной мультипликации. Однако и это желание мы также обязательно исполним,
– уверенно заявил Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в Нижнем Новгороде прошла Губернаторская елка.
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