Боевой самолет, Москва и «Холодное сердце» на именины: нижегородский губернатор выполнит три детских желания

– Это очень нижегородское желание. У нас очень сильная авиационная промышленность, есть легендарный завод «Сокол». Обязательно поможем Кириллу исполнить его мечту,

– Уже поговорил об этом с Сергеем Собяниным. Нужно, чтобы Злата смогла увидеть и полюбить столицу,

– Не очень хорошо разбираюсь в современной мультипликации. Однако и это желание мы также обязательно исполним,