Патогенные микроорганизмы выявили в молоке ставропольского производителя

Анализ показал, что в молоке находится повышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Летом прошлого года сотрудники Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике провели внеплановую выездную проверку в одном из сельскохозяйственных акционерных обществ. Организация занимается разведением и содержанием крупного рогатого скота в Новоалександровском городском округе Ставрополья.В ходе проверки специалистами ведомства были отобраны пробы сырого коровьего молока и направлены для проведения лабораторных исследований в ФГБУ «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория».Как прокомментировали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, данный факт говорит о нарушении обязательных ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации, утверждённых приказом министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Патогенные микроорганизмы могут попадать в молоко в процессе его получения или могут содержаться в молоке больных животных. Особенно много различных микробов находится в молоке животных, больных маститом (стафилококки, стрептококки и другое). Именно поэтому, наряду с белком, жиром и кислотностью, бакобсеменённость (или КМАФАнМ) – один из важнейших показателей качества и безопасности молока.В отношении данной организации было выписано постановление в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение изготовителем требований технических регламентов к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам производства» с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей.Однако руководство ставропольского предприятия не согласилось с постановлением и обжаловало его в Арбитражном суде Ставропольского края. Но суд оставил постановление Управления без изменения, признав его правомерность.Ранее МедикФорум сообщал, что на Ставрополье выявлено куриное мясо с антибиотиками.