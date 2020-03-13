Патогенные микроорганизмы выявили в молоке ставропольского производителя
МедикФорум узнал, что Арбитражный суд Ставропольского края признал одно из сельскохозяйственных предприятий региона нарушителем обязательных ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота.
Летом прошлого года сотрудники Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике провели внеплановую выездную проверку в одном из сельскохозяйственных акционерных обществ. Организация занимается разведением и содержанием крупного рогатого скота в Новоалександровском городском округе Ставрополья.
В ходе проверки специалистами ведомства были отобраны пробы сырого коровьего молока и направлены для проведения лабораторных исследований в ФГБУ «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория».
Анализ показал, что в молоке находится повышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
Как прокомментировали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, данный факт говорит о нарушении обязательных ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации, утверждённых приказом министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Патогенные микроорганизмы могут попадать в молоко в процессе его получения или могут содержаться в молоке больных животных. Особенно много различных микробов находится в молоке животных, больных маститом (стафилококки, стрептококки и другое). Именно поэтому, наряду с белком, жиром и кислотностью, бакобсеменённость (или КМАФАнМ) – один из важнейших показателей качества и безопасности молока.
В отношении данной организации было выписано постановление в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение изготовителем требований технических регламентов к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам производства» с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей.
Однако руководство ставропольского предприятия не согласилось с постановлением и обжаловало его в Арбитражном суде Ставропольского края. Но суд оставил постановление Управления без изменения, признав его правомерность.
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