Работа нижегородских «Поездов здоровья» потребовала, чтобы предварительно пациент был принят участковым врачом
С начала 2020 года, когда мобильные лечебно-диагностические лаборатории, получившие название «Поезда здоровья», начали свой новый цикл работы, они побывали уже в 85 населенных пунктах 28 районов нижегородского региона.
Наплыв посетителей, которые желают, чтобы их приняли специалисты-медики мобильных лабораторий, требует определенной регламентации ведения приема.
Так, перед тем как район посетит лечебный комплекс на колесах, местная медицинская организация – Центральная районная больница, фельдшерско-акушерский пункт, фельдшерский пункт, – обязаны в срок не позднее, чем за месяц разместить информацию о месте, дате и времени работы «Поезда здоровья».
Сам пациент, желающий прийти на прием в мобильную диагностическую лабораторию, предварительно должен пройти обследование у своего участкового врача в той медицинской организации, к которой приписан.
По итогам этих обследований составляют списки, в которые вносят имена тех, кто действительно нуждается в консультации специалистов «Поезда здоровья».
Пациентов, которым требуется обследование узких специалистов на современном медицинском оборудовании, предварительно записывают, чтобы оптимизировать процесс приема и создать максимально комфортные условия для пациентов. При этом учитывается максимально возможное количество процедур, которые можно совершить в течение одного дня.
Живущих в отдаленных селах и деревнях людей, а также тех, кто обладает малой мобильностью, доставляют на осмотр специалистами лабораторий на колесах транспортом, который предоставляет Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также Комплексный центр социального обслуживания населения.
Работа мобильных лабораторий будет продолжаться в течение всего года. Одновременно в четырех направлениях – северном, восточном, южном и западном, – движутся четыре состава мобильных лечебно-диагностических лабораторий.
График их движения можно найти на сайте регионального минздрава по ссылке: http://zdrav-nnov.ru/informatsiya/poezda-zdorovya.
Кроме того, на маршруты области вышли «поезда» «Детское здоровье», у которых особый график движения.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в составе нижегородских «Поездов здоровья» появились новые мобильные медицинские комплексы.
Оставить комментарий