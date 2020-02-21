В составе нижегородских «Поездов здоровья» появились новые мобильные медицинские комплексы

– На «Поездах здоровья» к нам приезжают узкие специалисты областного уровня, к которым жители сельской местности с большим трудом могли бы записаться обычным порядком и тем более приехать. Это помощь нам, медикам, работающим в районах, и, безусловно, большой плюс для самих пациентов,

Четыре мобильно-диагностических лаборатории, которые получили название «Поездов здоровья», продолжают свое круглогодичое движение по дорогам Нижегородской области.С начала 2020 года – в этом году «Поезда» вышли на маршруты 13 января – лаборатории, укомплектованные специалистами, успели побывать уже в 75 населенных пунктах 24 районов региона. Однако медики принимают жителей и тех населенных пунктов, которые не лежат прямо на маршруте: люди стекаются в места прибытия мобильных лабораторий из близлежащих мест и врачи не отказывают им в приеме.Таким образом, с начала года было оказано уже порядка 20 000 консультаций специалистов жителям более чем 400 населенных пунктов.В 2020 году специализации «Составов здоровья» расширены. Произошло это в силу того, что специально для диагностических лабораторий на колесах в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» были закуплены новые мобильные медицинские комплексы и теперь в составе «Поездов» работают новые лаборатории – «Комплексная диагностика», «Сахарный диабет», а также два модуля флюорографии и два – маммографии.Стоит также отметить появление на маршрутах региона пятого «Поезда», каким, по сути, стал медицинский модуль «Детское здоровье». Для него составлен отдельный график движения и он выезжает в районы области раз в неделю. Весной ожидается появление еще одного аналогичного модуля.Главный врач Выксунской центральной районной больницы Анастасия Соколова уверена, что прибытие мобильно-диагностического «Поезда здоровья» в расположенные на окраине региона районы – это большой плюс для всех, кто живет в этих местах:– говорит Анастасия Соколова.Графики движения мобильных лабораторий можно найти на сайте регионального минздрава по ссылке: http://zdrav-nnov.ru/informatsiya/poezda-zdorovya.Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что два модуля « Детское здоровье » пополнили состав нижегородских «Поездов здоровья».