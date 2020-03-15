Нижегородцы будут меньше ждать оказания бесплатной медпомощи, в первую очередь – онкобольные
О нововведениях в оказании медицинской помощи, в первую очередь – по онкологии, сообщили в региональном территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ОМС).
По словам его директора Светланы Ермоловой, в «Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» содержатся изменения, которые могут положительно сказаться на том, чтобы онкологические заболевания выявляли своевременно. Что скажется и на эффективности их лечения:
– Сокращены сроки ожидания медицинской помощи для онкобольных. С момента начального подозрения на онкологию и первого приема у специалиста-онколога должно проходить не более трех рабочих дней. Семь рабочих дней дается на то, чтобы провести весь комплекс необходимых исследований при возникновении подозрения на онкозаболевание. Если диагноз «онкология» уже поставлен, срок начала диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом не должен превышать трех рабочих дней с момента постановки диагноза,
– рассказала Светлана Ермолова.
Специализированную (не считая высокотехнологичной) помощь нижегородцам ждать теперь придется не более 14-ти календарных дней с момента, как лечащий врач выдал направления на госпитализацию. А люди с онкологическими заболеваниями будут ждать помощи не более семи календарных дней с момента установки диагноза.
– Обеспечение лекарствами в период получения медицинской помощи в круглосуточном и дневном стационаре для всех пациентов бесплатное, финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования. Лекарственное обеспечение онкологических больных в амбулаторных условиях осуществляется за счёт бюджетных средств,
– говорит Светлана Ермолова.
Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» предусматривает выделение средств, которые позволили в 2020 году расширить перечень препаратов, применяемых в регионе при химиотерапии, с 95 до 107. В результате онкологи региона получили возможность проводить химиотерапию по современным, принятым в мире схемам.
Сами медики теперь могут рассчитывают на стимулирующие выплаты от правительства за выявление злокачественных образований в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров. Это, теоретически, должно привести к раннему выявлению онкозаболеваний.
В территориальном фонде ОМС считают необходимым напомнить: если в получении медицинской помощи возникают сложности (это касается и онкологии), следует обратиться к представителю страховой медицинской организации, которая выдала ОМС-полис.
– В 2020 году страховые представители могут сопровождать онкобольных пациентов с самого начала лечения, оказывая необходимую консультационную помощь в решении возникающих вопросов,
– отметила в заключении Светлана Ермолова.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в нижегородском регионе появится 12 центров амбулаторной помощи онкобольным.
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