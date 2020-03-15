Нижегородцы будут меньше ждать оказания бесплатной медпомощи, в первую очередь – онкобольные

– Сокращены сроки ожидания медицинской помощи для онкобольных. С момента начального подозрения на онкологию и первого приема у специалиста-онколога должно проходить не более трех рабочих дней. Семь рабочих дней дается на то, чтобы провести весь комплекс необходимых исследований при возникновении подозрения на онкозаболевание. Если диагноз «онкология» уже поставлен, срок начала диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом не должен превышать трех рабочих дней с момента постановки диагноза,

– Обеспечение лекарствами в период получения медицинской помощи в круглосуточном и дневном стационаре для всех пациентов бесплатное, финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования. Лекарственное обеспечение онкологических больных в амбулаторных условиях осуществляется за счёт бюджетных средств,

– В 2020 году страховые представители могут сопровождать онкобольных пациентов с самого начала лечения, оказывая необходимую консультационную помощь в решении возникающих вопросов,