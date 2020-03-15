В Дзержинске Нижегородской области капитально отремонтирован поликлинический корпус детской городской больницы № 8

– После завершения капитального ремонта первого этажа поликлиники организовано разделение потоков здоровых и больных пациентов и тем самым оптимизирована работа всех служб, что позволяет в любое время получить квалифицированную медицинскую помощь населению,

– Проведение капитальных ремонтов позволило внедрить ряд мероприятий приоритетного проекта, основанного на принципах бережливого производства, по созданию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Оптимизирована работа регистратуры, клинической лаборатории, процедурного и инфекционного кабинетов,

– Внедрение электронной медицинской карты увеличило время непосредственного общения между пациентом и медицинским работником, а, следовательно, позволило оперативно отслеживать информацию о поставленных диагнозах и результатах обследований,