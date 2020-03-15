В Дзержинске Нижегородской области капитально отремонтирован поликлинический корпус детской городской больницы № 8

ремонт детской поликлиники № 8 в Дзержинске

Фактический Дзержинской детской городской больницы № 8 завершен капитальный ремонт первого этажа. Именно здесь находится поликлиническое отделение. Все пространство организовано так, чтобы маломобильным людям здесь было комфортно.

В составе входной группы устроили отделение для колясок, созданы открытая регистратура и закрытое картохранилище, ремонту подлежали кабинеты специалистов и кабинеты для проведения различных видов ультразвуковых исследований. Зона ожидания стала удобной.

Смонтирована структурированная кабельная сеть, которая объединила все сетевые устройства клиники, обеспечивая работу call-центра, информационных систем, системы связи, электронной медицинской карты электронной очереди.

– После завершения капитального ремонта первого этажа поликлиники организовано разделение потоков здоровых и больных пациентов и тем самым оптимизирована работа всех служб, что позволяет в любое время получить квалифицированную медицинскую помощь населению,

– говорит Светлана Баранова, главный врач медучреждения.

Заместитель главы регионального минздрава Светлана Белозерова, в свою очередь, подчеркнула, что в рамках целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» на федеральные средства область закупила 17 единиц современного высокотехнологичного медицинского оборудования, в том числе аппаратура для диагностики заболеваний глаз, ультразвуковая система, цифровой рентгенаппарат.

– Проведение капитальных ремонтов позволило внедрить ряд мероприятий приоритетного проекта, основанного на принципах бережливого производства, по созданию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Оптимизирована работа регистратуры, клинической лаборатории, процедурного и инфекционного кабинетов,

– отметила Светлана Белозерова.

– Внедрение электронной медицинской карты увеличило время непосредственного общения между пациентом и медицинским работником, а, следовательно, позволило оперативно отслеживать информацию о поставленных диагнозах и результатах обследований,

– резюмировала заместитель министра.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что Нижегородская область дополнительно выделит 700 млн рублей на капитальный ремонт 75-ти медицинских учреждений.
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