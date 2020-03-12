Коронавирус может стать причиной бесплодия у мужчин
В Китае всех излечившихся от вируса призвали сдать анализ на фертильность.
Не успели в китайском эпицентре коронавируса порадоваться отсутствию новых заболевших, как на смену этому пришла еще более тревожная информация. На сайте правительства провинции Хубэй появилось обращение ко всем мужчинам, перенесшим COVID-19, с просьбой сдать анализы на фертильность, то есть способность иметь детей.
Специалисты Хуачжунского университета науки и технологий нашли схожесть нынешнего коронавируса с атипичной пневмонией SARS, имеющей такой же рецептор ACE2. Он может вызывать повреждения тонкой кишки, почек, сердца и щитовидной железы, приводить к болезням репродуктивной системы мужчин.
Предположения о возможных проблемах у мужчин, выздоровевших после коронавируса, пока чисто теоретические и ничем не подтвержденные, но уже вызвали панику в соцсетях. Возможно, именно поэтому обращение сдать анализы на фертильность было быстро удалено с сайта, но уже успело разойтись по Интернету.
Медики решили не подогревать страсти в и без того тревожной обстановке, касающейся опасной и неизученной инфекции.
Между тем, в больницы Хубэя уже неделю не поступают новые пациенты с коронавирусом. Это дает надежду, что пик эпидемии здесь преодолен, чего не скажешь о других странах, куда успел попасть коварный COVID-19. Только по официальным данным он зарегистрирован в 114 государствах, поразив почти 120 тысяч человек и погубив более 4 тысяч больных.
Накануне ВОЗ объявила во всем мире пандемию. Типичными симптомами коронавируса являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Однако, на днях в Сингапуре в больницу попали пациенты со всеми признаками лихорадки, а после лабораторного исследования у них оказался COVID-19.
Кстати, ранее сообщалось, что китайские медики проанализировали статистику смертей от нового типа коронавируса и пришли к выводу, что недуг представляет наибольшую опасность для мужчин. По статистике, от коронавируса в Китае скончались 2,8% зараженных мужчин и 1,7% инфицированных женщин.
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