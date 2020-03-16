Непереносимость глютена: особенная или модная диета?

Глютен

Глютен является растительным белком, который содержится в популярных злаках. Элемент ответственен за эластичность, пышность теста. О непереносимости данного компонента говорится немало. Всё чаще можно увидеть на продуктах отметку: gluten free.

Эксперт рассказал корреспонденту MedikForum.ru, как проявляется непереносимость глютена и как бороться с проблемой.

Что такое непереносимость глютена


Глютен

Большинство людей полагают, что безлютеновая диета – блажь, модное веяние. На деле люди могут годами ходить по врачам, которые не будут ставить диагноз – непереносимость глютена или даже целиакия (аутоиммунное заболевание, поражающее ворсинки кишечника, не позволяющее усваивать глютен полностью). Симптомы могут списывать на что угодно, вплоть до стресса и усталости.

Непереносимость глютена проявляется по-разному. У одного может обостриться мигрень, у другого – появятся проблемы с желудочно-кишечным трактом, у третьего – вылезут прыщи и гнойники. К симптомам относят:

Глютен

  • Проблемы с ЖКТ;
  • Беспричинное изменение веса;
  • Гормональный дисбаланс;
  • Заболевания центральной нервной системы;
  • Проблемы с кожей, ногтями;
  • Синдром дефицита внимания и гиперактивности;
  • Плохое состояние зубов;
  • Железодефицитная анемия;
  • Аутоиммунные заболевания.

Для постановки диагноза потребуется сдать полноценные анализы. Важно найти грамотного специалиста. Начинать лучше с гастроэнтеролога. Сдача теста на чувствительность к глютену не имеет достаточно оснований, результат может быть ложно-отрицательным. Важно сдать целый комплекс анализов.

Глютен

Поставили диагноз «Непереносимость глютена». Что делать?


При подобном диагнозе потребуется изменить рацион, образ жизни в целом. Продукты без глютена стоят дороже, надо быть готовыми к тратам. Производство подобной пищи требует определенных требований.

Привыкнуть к жизни без глютена получается не у всех и естественно не сразу. К подобному режиму приходится приспосабливаться: уточнять состав продукта, выспрашивать официантов в ресторане о блюде, анализировать всё, что кушаешь. Порой изменениям подвергается рацион питания всей семьи. Поэтому нельзя говорить о новомодном веянии, потому что непереносимость глютена – серьёзный вопрос здоровья.

Продукты с глютеном и без


Глютен

Клейковина добавляется в большинство привычных нам продуктов. Это удешевляет производство. Речь идёт о:

  • Хлебобулочные изделия;
  • Макароны;
  • Манная крупа;
  • Многие колбасные изделия;
  • Замороженные полуфабрикаты с тестом;
  • Соусы;
  • Кондитерские изделия: торты, шоколад, конфеты, вафли, халву, печенье;
  • Пиво (варится с ячменем);
  • Молочные продукты, произведённые промышленным способом.

Без опасений при непереносимости глютена можно потреблять фрукты, овощи, бобовые, картофель, приготовленный самостоятельно, яйца, мясо, птицу, рыбу, натуральные орехи, домашние молочные продукты, гречку, риск, кукурузу и муку из данных круп.

Внимательное отношение к здоровью при непереносимости глютена позволит жить без проблем.
Теги : глютен, безглютеновая диета
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