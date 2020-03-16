Непереносимость глютена: особенная или модная диета?

Глютен является растительным белком, который содержится в популярных злаках. Элемент ответственен за эластичность, пышность теста. О непереносимости данного компонента говорится немало. Всё чаще можно увидеть на продуктах отметку: gluten free.





Эксперт рассказал корреспонденту MedikForum.ru, как проявляется непереносимость глютена и как бороться с проблемой.





Что такое непереносимость глютена





Большинство людей полагают, что безлютеновая диета – блажь, модное веяние. На деле люди могут годами ходить по врачам, которые не будут ставить диагноз – непереносимость глютена или даже целиакия (аутоиммунное заболевание, поражающее ворсинки кишечника, не позволяющее усваивать глютен полностью). Симптомы могут списывать на что угодно, вплоть до стресса и усталости.





Непереносимость глютена проявляется по-разному. У одного может обостриться мигрень, у другого – появятся проблемы с желудочно-кишечным трактом, у третьего – вылезут прыщи и гнойники. К симптомам относят:





Проблемы с ЖКТ;

Беспричинное изменение веса;

Гормональный дисбаланс;

Заболевания центральной нервной системы;

Проблемы с кожей, ногтями;

Синдром дефицита внимания и гиперактивности;

Плохое состояние зубов;

Железодефицитная анемия;

Аутоиммунные заболевания.





Для постановки диагноза потребуется сдать полноценные анализы. Важно найти грамотного специалиста. Начинать лучше с гастроэнтеролога. Сдача теста на чувствительность к глютену не имеет достаточно оснований, результат может быть ложно-отрицательным. Важно сдать целый комплекс анализов.





Поставили диагноз «Непереносимость глютена». Что делать?





При подобном диагнозе потребуется изменить рацион, образ жизни в целом. Продукты без глютена стоят дороже, надо быть готовыми к тратам. Производство подобной пищи требует определенных требований.





Привыкнуть к жизни без глютена получается не у всех и естественно не сразу. К подобному режиму приходится приспосабливаться: уточнять состав продукта, выспрашивать официантов в ресторане о блюде, анализировать всё, что кушаешь. Порой изменениям подвергается рацион питания всей семьи. Поэтому нельзя говорить о новомодном веянии, потому что непереносимость глютена – серьёзный вопрос здоровья.





Продукты с глютеном и без





Клейковина добавляется в большинство привычных нам продуктов. Это удешевляет производство. Речь идёт о:





Хлебобулочные изделия;

Макароны;

Манная крупа;

Многие колбасные изделия;

Замороженные полуфабрикаты с тестом;

Соусы;

Кондитерские изделия: торты, шоколад, конфеты, вафли, халву, печенье;

Пиво (варится с ячменем);

Молочные продукты, произведённые промышленным способом.





Без опасений при непереносимости глютена можно потреблять фрукты, овощи, бобовые, картофель, приготовленный самостоятельно, яйца, мясо, птицу, рыбу, натуральные орехи, домашние молочные продукты, гречку, риск, кукурузу и муку из данных круп.





Внимательное отношение к здоровью при непереносимости глютена позволит жить без проблем.