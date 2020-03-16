Китай мог предотвратить 95% заражений коронавирусом
Исследование показало, что при надлежащем подходе Китай мог предотвратить до 95% всех случаев заражения коронавирусом. К сожалению, правительство не приняло быстрых мер после того, как информация об опасной эпидемии стала доступной.
Ученые из Университета Саутгемптона выяснили, что 95% инфекций COVID-19 просто бы ни случилось, если бы китайские власти начали действовать на три недели раньше. К сожалению, Китай предпринял жесткие меры по борьбе с коронавирусом только в конце января. Это произошло через несколько недель после того, как полиция заставила замолчать врача-офтальмолога Ли Венляня (Li Wenliang), забившего тревогу по поводу распространения болезни. Впоследствии медик сам скончался от коронавируса в возрасте 44 лет.
Исследование оценило эффективность нефармацевтических интервенций. Его авторы следили за тем, как Китай изолировал больных пациентов, вводил карантин, ограничивал передвижения людей, закрывал школы и предприятия, а также отменял массовые собрания граждан. Данный анализ показал, что более раннее определение и радикальные быстрые меры очень эффективны при контроле распространения вируса, а поэтому они могут замедлить его передачу. Они задерживают время распространения и сокращают масштаб эпидемического пика, что дает возможность органам здравоохранения подготовиться к всплеску, а ученым провести исследования в области разработки лекарств.
Даже если бы власти Китая начали действовать на неделю раньше, то это помогло бы уменьшить заболеваемость на 66%, как показывает исследование. Если бы действие начались на две недели раньше, то заболеваемость уменьшилась на 86%. Наконец, при начале действий на три недели раньше, масштаб эпидемии снизился бы в 18 раз, пишет GLobalVoices. Хочется верить, что российские власти тщательно проанализируют результаты этого исследования. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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