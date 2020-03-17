Самой молодой жертве коронавируса в Европе - 21 год
В Испании скончался 21-летний футбольный тренер Франсиско Гарсиа. Хотя официально он умер из-за коронавирусной инфекции, молодой человек имел гораздо более тяжелую изначальную болезнь.
Известно, что коронавирус поражает людей избирательно, и самая большая смертность (до 14%) в группе старше 80. У молодых людей вероятность уйти из жизни от этой инфекции исчисляется десятыми долями процента, то есть вполне соответствует риску скончаться от осложнений гриппа. Власти Испании сообщили о смерти самого молодого пациента с коронавирусом. Им стал 21-летний футбольный тренер Франсиско Гарсиа из Малаги, которого экстренно доставили в больницу с тяжелыми симптомами, а лабораторные анализы подтвердили наличие COVID-19.
Но смерть молодого человека была вызвана не только коронавирусом. Обследования показали, что у Франсиско - острая форма лейкоза или рака крови. Это тяжелейшая болезнь, которая требует срочного лечения в виде мощных доз химиотерапии и пересадки костного мозга. Медики не исключают, что парень мог бы одолеть этот рак, если бы не COVID-19. Печальная история в очередной раз свидетельствует о том, что коронавирус опасен для людей с уже имеющимися болезнями. Особую осторожность следует соблюдать онкологическим пациентам с ослабленным иммунитетом, а также жертвам респираторных болезней вроде ХОБЛ.
Испания объявила чрезвычайное положение в связи с распространением COVID-19. Количество заболевших уже перевалило за 9 000, а число умерших - за 300 человек. В Европе по скорости распространения коронавируса Испания уступает только Италии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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