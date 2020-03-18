Эксперт заявил о необходимости создания поселений на Марсе и Луне на фоне пандемии коронавируса

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил, что пандемия коронавируса доказывает необходимость освоения дальнего космоса с целью создания поселений на Луне и Марсе на случай угрозы гибели всего человечества.





«Многим кажется, что освоение Луны, Марса - это узкая техничная и научная задача. На самом деле, это задача цивилизационная, где техника и наука лишь являются способами ее решения. На Земле накоплен целый ряд проблем: экология, истощение ресурсов. В текущей ситуации с пандемией коронавируса есть еще одна задача, которую нужно решить, чтобы цивилизация существовала», - сказал ученый.





Он уверен, что судьба цивилизации висит на ниточке, и в любой момент люди могут исчезнуть с лица Земли. Задача освоения космоса должна объединить усилия стран G20.





Ученый призвал подумать о будущем и начать освоение других планет, передает РИА Новости.