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Иран предупредил, что миллионы его граждан могут умереть

Иран и COVID-19

Власти Исламской республики Иран обратились с предупреждением к мировому сообществу о том, что из-за жестких санкций они могут не сдержать эпидемию COVID-19. А это приведет к миллионам смертей в стране. 

Руководство Ирана обратилось к мировому сообществу с предупреждением о том, что миллионы жителей этой страны могут умереть от COVID-19, если Америка не отменит санкции в отношении Исламской республики. Иран находится под прессингом самых жестких ограничений в своей истории, он фактически лишен возможности торговать нефтью - своим главным экспортным товаром. Страна лидирует по числу заболевших и умерших от COVID-19 на Ближнем Востоке, здесь очень высокие показатели смертности. Хотя власти призывают отказаться граждан от массовых собраний, жестких карантинных мероприятий не введено, иранцы продолжают посещать кафе, рестораны, торговые центры, тысячами собираться в мечетях. 

Численность заболевших перевалило за 16 169 официально подтвержденных случаев, количество умерших - 1 000. При этом власти США уже несколько раз подчеркнули, что их санкции против Ирана не касаются покупки продукции гуманитарного назначения, включая продукты питания и медикаменты. Однако Иран называет это пояснение "издевательством". Ведь покупать все эти лекарства необходимо за доллары, а их страна может выручить за продажу нефти. 

В попытки переломить ситуацию власти Ирана выпустили из тюрем десятки тысяч заключенных, чей срок не превышал 5 лет. Тем самым несколько разгрузив места массовых скоплений заключенных, где вирус мог поразить многие тысячи людей. В стране объявлено применение смертной казни либо длительного тюремного заключения в отношении людей, запасающихся впрок медицинскими масками и другими подобными товарами, первые аресты и суды уже прошли, пишет Press TV. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : Иран, COVID-19
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