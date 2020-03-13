В Иране нашлись массовые захоронения жертв коронавируса
Западные журналисты разглядели на спутниковых снимках "огромные массовые захоронения" жертв коронавируса, о которых якобы молчит Иран. Власти Исламской республики, напротив, гордятся своей полной открытостью в этом вопросе.
Иран оказался самой пострадавшей от коронавируса страной Ближнего Востока, а некоторое время он был главной жертвой пандемии после Китая и Южной Кореи, превосходя последнюю по количеству умерших. Сами власти Исламской республики объясняли высокую смертность тем, что эпицентром эпидемии стал город Кум - место религиозного паломничества шиитов. Среди паломников множество людей старше 60. Именно в этой возрастной категории и отмечаются самые высокие показатели смертности от вируса. Кроме того, Иран подчеркивал, что максимально объективно сообщает миру данные о развитии эпидемии, а "некоторые соседние страны" их специально занижают.
Теперь же в газете Washington Post опубликовали снимки, сделанные с космических спутников. На них эксперты разглядели места массовых захоронений. Причем такие огромные, что их видно даже с орбиты нашей планеты. Утверждается, что эти захоронения появились лишь в последние недели, и здесь закапывают жертв коронавируса. Следовательно, их гораздо больше тех 429, о которых известно на данный момент. Захоронения расположены в священном городе Кум, откуда и началась массовая вспышка.
Отметим, что властям Ирана удалось жесткими мерами сдержать взрывной характер эпидемии. Если в первые дни количество вновь заболевших и умерших стремительно росло, то в последние оно все более заметно снижается. Иран давно обогнали по этим показателям такие страны, как Италия, Германия, Испания и Франция, хотя в трех последних общее число заболевших и скончавшихся пока намного уступает Ирану. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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