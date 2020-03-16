Коронавирус был создан в США ещё в 2015 году

Ранее Вашингтон предоставил Пекину всю имеющуюся информацию о новом типе коронавирусной инфекции. Китайские специалисты обнаружили в архивных материалах статью из научного журнала Nature Medicine, в которой утверждается, что ученым из США удалось вывести новую форму коронавируса, которая воздействует на человека. Статья датирована 2015 годом.В статье утверждается, что исходным вирусом для COVID-19 служил вирус SHC014, который обнаружили у летучих мышей. На его основе был создан "химерный вирус", адаптированный под организм человека.