Китайские ученые назвали эффективное лекарство от коронавируса

В Китае назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19.





Представитель китайского министерства науки и технологий Чжан Синьминь сообщил, что препарат против новых штаммов гриппа «Фавипиравир» (также известен как «Авиган»), производящийся японской компанией Fujifilm Toyama Chemical, показал свою эффективность и в лечении коронавируса.





В Ухане и Шэньчжэне провели клинические испытания лекарства с участием 340 пациентов. Анализы людей, принимавших «Фавипиравир», стали отрицательными через четыре дня, в то время как пациенты, которые не получали препарат, в среднем вылечивались за 11 дней.





В настоящий момент компания не прокомментировала заявление китайских властей. Однако источник в Минздраве Японии выразил мнение, что препарат не так эффективен у людей с более серьезными симптомами, сообщает ТАСС.