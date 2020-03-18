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Эпидемию COVID-19 могут победить. Открыто антитело, блокирующее вирус

работа ученых

Новые исследования дали многообещающие результаты, позволяющие надеяться на то, что эпидемию COVID-19 смогут вскоре победить. Учеными открыто человеческое моноклональное антитело, способное блокировать вирус.

Как сообщает MedikForum.ru, научные специалисты Утрехтского университета в сотрудничестве с медицинским центром Университета Эразма и компанией Harbour BioMed совершили прорыв в разработке возможного лекарства от COVID-19 (легочная инфекция, вызываемая новым коронавирусом). Такой препарат (вакцина) может быть разработан на основе человеческого моноклонального антитела, блокирующего вирус.

Антитела – это белки, продуцируемые В-клетками иммунной системы. Они связываются с патогенами, проникающими в организм (в том числе вирусами) и нейтрализуют их. Антитела делают это, соединяясь с антигеном – специфической молекулой, присутствующей в вирусе.

Ученые могут создавать антитела, которые нацелены на определенный антиген, – так называемые моноклональные. Авторы нового исследовательского проекта обнаружили человеческое антитело, известное как 47D11, и выяснили, что оно может связываться с SARS-CoV-2 (коронавирус, вызывающий COVID-19). Таким образом оно может потенциально предотвратить заражение вирусом клеток человеческого организма.

Специалисты заявили: «Наши данные показывают, что 47D11 нейтрализует SARS-CoV-2 посредством еще неизвестного нам механизма».

Данное открытие является многообещающим, позволяющим рассчитывать на победу в борьбе с эпидемией COVID-19. Но сами ученые высказываются об этом осторожно, не желая давать напрасных надежд.

Тем временем время известный в Великобритании врач и телеведущий Хилари Джонс сообщил в среду 18 марта о том, что на людях уже испытывается новая вакцина против COVID-19, и ученые смогли добиться прогресса в этом направлении.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были указаны новые симптомы COVID-19.
Теги : коронавирус
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Эпидемию COVID-19 могут победить. Открыто антитело, блокирующее вирус
Названа группа крови, наиболее подверженная COVID-19
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