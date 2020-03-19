Установлена новая причина старения клеток

"Часть ученых связывали это с чисто случайными повреждениями. Но согласно нашей гипотезе, такое скоординированное увеличение продукции активных форм кислорода при старении должно быть каким-то образом запрограммировано в организме", - утверждает заведующий лабораторией молекулярных механизмов старения МГУ Михаил Высоких.

Всё это ученые знали уже давно. Однако до недавних пор исследователи не знали, что служит "спусковым механизмом" для этих процессов.Гипотеза ученых из МГУ подтвердилась. Им удалось обнаружить в митохондриях программу, которая до определенного времени запрещает выработку активных форм кислорода. Однако в процессе развития организма эта программа отключается.