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Коронавирус COVID-19: Сколько людей умрет?

Коронавирус COVID-19: Сколько людей умрет?

Хотя ученые все еще пытаются понять новый коронавирус, эксперты предупреждают, что он может убить миллионы людей во всем мире, если не будут приняты широко распространенные и длительные меры социального дистанцирования.

Модели, предсказывающие новые случаи коронавируса COVID-19, все еще основаны на нескольких предварительных предположениях, включая смертность и возможность передачи, цифры пугают.

Проведенное группой экспертов по инфекционным заболеваниям исследование в Имперском колледже Лондона, показало, что без вмешательства в распространение коронавируса, инфекция может привести к 510 000 смертей в Великобритании и 2,2 миллиона в Соединенных Штатах.

Используя наилучшие оценки текущих уровней заболеваемости коронавирусом COVID-19, они предположили, что более 80 процентов населения обеих стран заразятся этой болезнью.
Принятие мер по предотвращению ненужных передач, включая радикальное «социальное дистанцирование» (закрытие школ и предприятий), может кардинально снизить число погибших за счет снижения нагрузки на службы здравоохранения.
Хотя наихудший сценарий и не предусматривает мер по сдерживанию, он может помочь в принятии жизненно важных решений от правительств.

Социальное дистанцирование и социально-экономические издержки

В целом, усилия по подавлению коронавируса COVID-19 будут сопряжены со «значительными» социальными и экономическими издержками и должны продлиться столько, сколько потребуется, чтобы создать широко доступную вакцину - до 18 месяцев.
Исследование заставило британское правительство изменить тактику, советуя гражданам оставаться дома.
Во Франции правительство осуществило беспрецедентную блокировку, закрыв все второстепенные предприятия, закрыв школы и потребовав от жителей иметь документ, в котором говорится, почему они покинули дом.

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Теги : коронавирус
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