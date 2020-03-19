Не спешите с вакциной от коронавируса COVID-19, предупреждает эксперт

«Важно, чтобы мы работали как можно усерднее и быстрее, чтобы разрабатывать лекарства и вакцины, которые будут широко доступны во всем мире», - написал в журнале Nature Шибо Цзян, профессор вирусологии в Шанхайском университете Фудань и Нью-Йоркском центре крови. - Но важно не срезать углы».

«Правительства по понятным причинам отчаянно нуждаются во всем, что могло бы предотвратить смерть, закрытие территорий и карантин в результате коронавируса COVID-19. Борьба с коронавирусом требует вакцины, которая будет безопасной и эффективной», - написал он.