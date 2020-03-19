Не спешите с вакциной от коронавируса COVID-19, предупреждает эксперт
По словам ведущего эксперта, поиск вакцины против нового коронавируса жизненно важен, но нельзя спешить, игнорируя стандартные протоколы безопасности.
«Важно, чтобы мы работали как можно усерднее и быстрее, чтобы разрабатывать лекарства и вакцины, которые будут широко доступны во всем мире», - написал в журнале Nature Шибо Цзян, профессор вирусологии в Шанхайском университете Фудань и Нью-Йоркском центре крови. - Но важно не срезать углы».
Цзян, работавший над коронавирусными вакцинами после вспышки атипичной пневмонии в 2003 году, сказал, что регуляторные органы должны оценить эффективность любой вакцины против ряда вирусов и использовать несколько тестов на разных видах животных, прежде чем проводить тестирование на людях.
«Правительства по понятным причинам отчаянно нуждаются во всем, что могло бы предотвратить смерть, закрытие территорий и карантин в результате коронавируса COVID-19. Борьба с коронавирусом требует вакцины, которая будет безопасной и эффективной», - написал он.
Эксперты предупреждают, что до выпуска вакцины на рынок может пройти более года, так как клинические испытания должны обеспечить ее безопасность на людях подопытных, прежде чем распространять ее среди широкой общественности.
Напомним, что 200 680 человек во всем мире были инфицированы коронавирусом COVID-19, более 8 000 человек умерли.
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