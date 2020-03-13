Вернувшиеся: за последние сутки в России диагностировали коронавирус еще у 11 человек
Все они недавно возвратились из эпидемиологически неблагополучных стран.
За минувшие сутки в России официально подтвержден коронавирус у еще 11 человек. Пятеро из них находятся в столице государства, трое в Санкт-Петербурге и по одному в Московской, Ленинградской областях и Пермском крае.
Все заболевшие в течение последних двух недель побывали в эпидемиологически неблагополучных странах – в Италии, Франции и Австрии. Еще один «счастливчик» не был за границей, но оказался в числе заболевших после близкого контакта с вернувшимся домой путешественником.
Все носители коронавируса изолированы в боксах медицинских учреждений.
- Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, — сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
С учетом заболевших за последние сутки в России зафиксировано уже 45 случаев коронавируса. 42 человека – граждане РФ, двое приезжие из Китая и один – итальянец. Трое из них уже излечились и выписаны из медучреждений. Признаны выздоровевшими и россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess.
При этом в Краснодаре, не смотря на непроницаемый санитарный заслон, также выявлен один заболевший. Для лечения 60-летнего жителя Приморско-Ахтарска развернули целый противочумный госпиталь.
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Вирус зарегистрирован уже в 114 странах, заражено 128 тысяч человек, более 4,5 тысяч скончались.
МедикФорум сообщает, что, если человек инфицирован новым коронавирусом, он может быть заразен для окружающих длительное время, – таковы новые данные. Ученые называют срок свыше 5 недель.
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