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Врачи назвали общую черту жертв коронавируса

больница

Более 99 процентов умерших от коронавируса в Италии имели другие серьезные проблемы со здоровьем. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного службами здравоохранения страны.


Ученые проанализировали медицинские записи о 18 процентах летальных случаев в Риме. Они установили, что только у трех пациентов ранее не было обнаружено никаких патологий. Почти половина скончавшихся от нового коронавируса ранее страдала по меньшей мере от трех заболеваний, у четверти пациентов была одна или две проблемы со здоровьем. У 30 процентов умерших были проблемы с сердцем, 35 процентов страдали от диабета, у 75 процентов пациентов наблюдалось повышенное давление.


Средний возраст жертв коронавируса в Италии — 79,5 лет. Все умершие, которым было меньше 40 лет — мужчины с серьезными проблемами со здоровьем, сообщает Bloomberg.


Количество людей зараженных коронавирусом в Италии к настоящему моменту достигло 31,5 тысячи, умерли 2503 человека. 

Теги : Италия, коронавирус, смертность
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