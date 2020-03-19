Врачи назвали общую черту жертв коронавируса

Более 99 процентов умерших от коронавируса в Италии имели другие серьезные проблемы со здоровьем. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного службами здравоохранения страны.





Ученые проанализировали медицинские записи о 18 процентах летальных случаев в Риме. Они установили, что только у трех пациентов ранее не было обнаружено никаких патологий. Почти половина скончавшихся от нового коронавируса ранее страдала по меньшей мере от трех заболеваний, у четверти пациентов была одна или две проблемы со здоровьем. У 30 процентов умерших были проблемы с сердцем, 35 процентов страдали от диабета, у 75 процентов пациентов наблюдалось повышенное давление.





Средний возраст жертв коронавируса в Италии — 79,5 лет. Все умершие, которым было меньше 40 лет — мужчины с серьезными проблемами со здоровьем, сообщает Bloomberg.





Количество людей зараженных коронавирусом в Италии к настоящему моменту достигло 31,5 тысячи, умерли 2503 человека.