Микробиолог: большая часть жителей планеты переболеет коронавирусом
Коронавирус продолжает быть самой актуальной темой последних недель. Свое мнение по данной теме высказал и профессор кафедры микробиологии СПбГУ кандидат биологических наук Алексей Потехин.
По словам специалиста, коронавирусом переболеют большинство жителей планеты, поскольку вакцину от него изобретут, скорее всего, не раньше конца этого года.
После того, как многие заразятся и переболеют COVID-19, то они приобретут иммунитет от этого заболевания, и ситуация пойдет на спад.
При этом, по мнению Потехина, текущая эпидемиологическая ситуация может растянуться на шесть месяцев. Что касается России, то наша страна находится в самом начале развития эпидемии. Впрочем, эксперт рекомендует не паниковать. В любом случае ситуация с коронавирусом далека от тех эпидемий, которые люди переживали всю свою историю, кроме последних пятидесяти лет, подчеркнул Потехин.
«Постепенно вирус станет частью пейзажа, многие переболеют, и человечество начнет возвращаться к нормальной жизни», - добавил микробиолог.
Также эксперт поделился мнением, что вся паника вокруг COVID-19 сильно раздута, передает агентство «Интерфакс».
Напомним, ранее ученые назвали условие победы над COVID-19 и возможный срок окончания пандемии.
Оставить комментарий