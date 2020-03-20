Не отпуск: далеко не все понимают, что такое домашний карантин

Человеку, который недавно вернулся из зарубежья, необходимо самоизолироваться на две недели. В период карантина строго запрещается покидать дом, несмотря на простейшие необходимости. Покупку продуктов питания необходимо поручить близким, или воспользоваться услугами доставки.Несколько слов о близких. С другими людьми также запрещается контактировать. Нужно иметь отдельную посуду и средства личной гигиены. Врачи должны ежедневно измерять температуру у человека, находящегося на домашнем карантине. Если же он нарушит режим самоизоляции, то медики могут отправить его на принудительный стационар.