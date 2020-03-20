Не отпуск: далеко не все понимают, что такое домашний карантин
Многочисленны нарушения со стороны населения побудили Роспотребнадзор объяснить основные требования, которые предъявляются к россиянам, вернувшимся из заграничных поездок. В ведомстве утверждают, что многие не понимают серьёзность ситуации и считают домашний карантин своеобразным "отпуском". Но это не так.
Человеку, который недавно вернулся из зарубежья, необходимо самоизолироваться на две недели. В период карантина строго запрещается покидать дом, несмотря на простейшие необходимости. Покупку продуктов питания необходимо поручить близким, или воспользоваться услугами доставки.
Несколько слов о близких. С другими людьми также запрещается контактировать. Нужно иметь отдельную посуду и средства личной гигиены. Врачи должны ежедневно измерять температуру у человека, находящегося на домашнем карантине. Если же он нарушит режим самоизоляции, то медики могут отправить его на принудительный стационар.
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