В Германии - рекордно низкая смертность от COVID-19
Уровень смертности от коронавирусной инфекции в Германии поражает и специалистов, и простых обывателей. На 11 000 инфекций приходится только 20 печальных исходов, что составляет летальность в 0,18%.
Эпидемия коронавирусной инфекции в Германии в настоящее время демонстрирует почти такую же летальность, как и обычная сезонная эпидемия гриппа, она исчисляется десятыми долями процента. Если в Италии смертность составляет 8,3%, в Великобритании 3,9%, а во Франции почти 3%, то в Германии на 11 000 официальных пациентов приходится всего 20 смертей. А это составляет летальность в 0,18%, которую вполне можно сопоставить с жертвами при обычном сезонном гриппе. Официальные данные публикует Институт Роберта Коха, занимающийся в Германии контролем над распространением болезней.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения не понимают, чем можно объяснить такие показатели летальности в разных странах. Где-то на несколько сотен заболевших всего один умерший, а где-то летальность просто зашкаливает. Говорят о комбинации разных факторов, а учёные объясняют это доступностью коек в реанимационных отделениях, которые имеют возможность подключаться к аппаратам искусственной вентиляции легких. В Германии в настоящее время 25 000 таких коек, а именно с помощью ИВЛ самые тяжелые пациенты быстро восстанавливают здоровье.
Правительство страны намерены увеличить их численность в два раза. Отметим, что в России 45 000 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, хотя население нашей страны заметно больше, чем в Германии. По этому показателю, как полагают многие эксперты, Россия подготовлена очень хорошо. В нашей стране на 199 официально зарегистрированных пациентов с коронавирусом пока нет ни одного летального исхода. Ранее сообщалось о смерти 79-летней женщины, имевшей целый букет болезней, включая и COVID-19. Но потом последовало уточнение, что причиной ухода из жизни стал оторвавшийся тромб. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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