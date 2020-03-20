С низким уровнем тестирования коронавирус COVID-19 распространяется по миру через "безсимптомных" - эксперты

Бессимптомная передача

«Многие из инфекций коронавируса являются легкими, но все же заразными. Люди идут своим обычным делом - ходят на работу, пользуются общественным транспортом, ходят по магазинам - и распространяют коронавирус», - сказал Шаман. - Они невольно доставляют вирус в новые места на машине, поезде или самолете».

«Если они дали положительный результат, изолируйте людей и выясните, с кем они находились в тесном контакте в течение 2 дней, прежде чем у них появились симптомы», - сказал он в Twitter.