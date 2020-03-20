С низким уровнем тестирования коронавирус COVID-19 распространяется по миру через "безсимптомных" - эксперты
Отсутствие доступных тестов на коронавирус COVID-19 означает, что мир может не знать истинную степень заражения в течении многих месяцев, если не лет, считают эксперты.
Поскольку коронавирус COVID-19 является настолько заразным (примерно в 2,5 раза больше, чем обычная простуда), но симптомы проявляются не у всех, цифра из более чем 200 000 подтвержденных случаев говорит лишь о части истории.
Джерри Шаман, эксперт по болезням в Университете Колумбии (США), сказал AFP, что развитые страны идентифицируют от одного до пяти и от одного до десяти истинных инфекций.
Бессимптомная передачаВо вторник британское правительство признало, что, вероятно, в стране уже 55 000 случаев заражения коронавирусом COVID-19, что намного ниже, чем 2600 подтвержденных случаев на сегодняшний день.
Хотя число необнаруженных или бессимптомных случаев, вероятно, означает, что вирус менее смертоносен, чем предполагалось изначально, низкие показатели выявления являются огромной проблемой для правительств, стремящихся замедлить распространение и снизить нагрузку на системы здравоохранения.
«Многие из инфекций коронавируса являются легкими, но все же заразными. Люди идут своим обычным делом - ходят на работу, пользуются общественным транспортом, ходят по магазинам - и распространяют коронавирус», - сказал Шаман. - Они невольно доставляют вирус в новые места на машине, поезде или самолете».Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус в понедельник повторил это мнение простым посланием для стран: «тест, тест, тест».
«Если они дали положительный результат, изолируйте людей и выясните, с кем они находились в тесном контакте в течение 2 дней, прежде чем у них появились симптомы», -сказал он в Twitter.
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