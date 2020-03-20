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Европейцы на карантине из-за коронавируса поют песни благодарности медицинским работникам из окон

Европейцы на карантине из-за коронавируса поют песни благодарности медицинским работникам из окон

Во время изоляции люди в европейских городах, сильно пострадавшие от нового коронавируса, тратят не меньше минуты каждую ночь, чтобы собраться вместе и выразить благодарность медикам.

Они стоят у открытых окон или на балконах в Риме, Мадриде, Париже, Афинах и Амстердаме, поют, аплодируют, хотя знают, что их аудитория слишком занята, чтобы слушать.

Врачи, медсестры и другие работники здравоохранения, подвергают себя риску на переднем крае пандемии, которая заставляет большинство жителей оставаться дома. 52-летняя медсестра в четверг стала первым медицинским работником в Испании, умершим от коронавируса COVID-19.

Высокая смертность медиков в Италии

В Италии, где число смертей от коронавируса превысило число смертей в Китае, было заражено 2900 медицинских работников, или 10% от общего числа. Итальянские телевидение регулярно показывают измученных медицинских работников, умоляющих людей оставаться дома и выражающих чувство покинутости из-за неадекватного защитного снаряжения.

Нидерланды и Испания

Министр здравоохранения Нидерландов рухнул от истощения в разгар парламентской сессии в среду.
«Сегодня мы аплодируем из-за уважения и благодарности всем работникам здравоохранения в Нидерландах, защищающих нас от этого ужасного коронавируса», - сказал король Виллем-Александр во вторник во дворце в Гааге.

В Испании люди поют популярную кавер-версию Моники Наранхо I Will Survive.

Медицинские работники одной больницы ответили видео, записанным в коридорах учреждения. Стоя в небольшой группе и в масках, они держали один знак за другим с сообщениями: «Мы все в этом вместе». Затем аплодировали минуту.

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Теги : коронавирус
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Европейцы на карантине из-за коронавируса поют песни благодарности медицинским работникам из окон
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