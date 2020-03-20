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ВОЗ назвала препарат для самолечения нового коронавируса

таблетка

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали не принимать при подозрении на коронавирус популярный противовоспалительный препарат ибупрофен, вместо него нужно применять парацетамол. Об этом сообщил представитель организации Кристиан Линдмайер.

Он отметил, что препарат не следует употреблять без консультаций с врачом, потому что в настоящее время продолжаются исследования возможных негативных последствий его приема для заболевших коронавирусом, сообщает издание Welt.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что прием ибупрофена может усугубить состояние заболевших COVID-19. Он тоже порекомендовал принимать парацетамол.

Теги : ВОЗ, коронавирус, лекарство
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