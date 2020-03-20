Страны Азии внедряют инновационные технологии слежки за гражданами для обуздания пандемии коронавируса
Электронные браслеты и телефоны, которые сообщают о местонахождении, текстовые сообщения, если вы слишком далеко отклоняетесь от карантина, и цифровые детективы, отслеживающие, где вы были - азиатские страны используют инновационные, хотя и несколько агрессивные, технологии для борьбы с пандемией коронавируса.
Когда стилист из Гонконга Деклан Чан прилетел домой из Цюриха в начале этой недели, его встретили официальные лица, которые поместили электронное устройство на его руку. Браслет подключен к приложению, которое он должен был установить на свой телефон. После этого он отправился домой на две недели обязательного карантина.
Использование современных технологий позволяет властям проверять местонахождение граждан, поскольку Гонконг, как и весь остальной мир, пытается остановить новые инфекции коронавируса, возвращающихся из-за рубежа. В четверг 19 марта правительство Гонконга стало приказывать всем прибывшим из-за рубежа носить браслеты. Южная Корея, Китай, Тайвань и Сингапур - все, кто имел успех в борьбе с распространением коронавируса - использовали ряд технических решений для контроля и слежки за гражданами.
Предупреждение о конфиденциальностиМеры эффективны для замедления заражения коронавирусом, но вызывают проблемы конфиденциальности.
Майя Ван, китайский специалист "Хьюман Райтс Вотч", утверждает, что даже во время кризисов законы для отслеживания людей должны отвечать трем критериям: законность, соразмерность и необходимость.
По ее словам, прозрачные и демократические правительства, как правило, имеют лучший опыт издержек и противовесов.
«В таких местах, как Китай, вы видите навязчивые меры и произвольные результаты», - сказала она.
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