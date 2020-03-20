Найдена новая лекарственная мишень для лечения коронавируса SARS CoV-2

«Сначала мы разработали конструкции - кусочки ДНК - для экспрессии двух белков», - сказал Годзик. - Впоследствии мы проанализировали структуру белков».

Красивая цель

«Это действительно красивая цель, потому что это белок, абсолютно необходимый для репликации коронавируса», - говорит ведущий исследователь Карла Сатчелл, профессор микробиологии-иммунологии в Northwestern и директор CSGID.