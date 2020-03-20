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Найдена новая лекарственная мишень для лечения коронавируса SARS CoV-2

Найдена новая лекарственная мишень для лечения коронавируса SARS CoV-2

Ученые из Центра структурной геномики инфекционных заболеваний (CSGID, США), обнаружили, что в коронавирусе SARS CoV-2 - вирусе, вызывающем COVID-19, - обнаружена новая потенциальная мишень для лекарств.

CSGID - это международный консорциум ученых, исследующих структуру белков коронавируса для разработки лекарств, в который входит Адама Годзика, профессор биомедицинских наук в Калифорнийском университете, Медицинскую школу Риверсайда.

Ученые CSGID нанесли на карту атомные структуры двух критических белков SARS-CoV-2 в комплексе, названном nsp10/16. Эти два белка модифицируют генетический материал вируса, делая его более похожим на человеческую РНК, позволяя избегать антивирусной защиты хозяина и давая время размножаться. Исследователи полагают, что если можно разработать лекарство для ингибирования nsp10 / nsp16, иммунная система должна быть способна обнаруживать вирус и быстрее его уничтожать.
«Сначала мы разработали конструкции - кусочки ДНК - для экспрессии двух белков», - сказал Годзик. - Впоследствии мы проанализировали структуру белков».

Красивая цель

Годзик сказал, что исследовательская группа публикует белковые структуры, чтобы другие ученые могли использовать их для поиска лекарств.
«Это действительно красивая цель, потому что это белок, абсолютно необходимый для репликации коронавируса», - говорит ведущий исследователь Карла Сатчелл, профессор микробиологии-иммунологии в Northwestern и директор CSGID.

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Теги : коронавирус
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