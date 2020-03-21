«Газпром» хочет запустить производство антисептиков из газа

«Мы видим перспективу для развития такого направления использования природного газа, как производство антисептиков», - отметили в пресс-службе компании.

Так, корпорация заявила о готовности организовать производство антисептиков из газа. Имеется в виду изопропанол и этанол, которые можно использовать как базовые вещества для производства таких средств.При переработке газа можно получать различные производные, которые могли бы стать основной дешевых и при этом дешевых антисептиков, что особенно актуально в условиях повышенного спроса на такие средства, добавили в «Газпроме».Компания готова организовать такое производство в короткие сроки, передает агентство «Интерфакс».Ранее наш портал «Медикфорум» писал , что специалист НИИ гриппа назвал примерный срок окончания эпидемии коронавируса в России.