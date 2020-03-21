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«Газпром» хочет запустить производство антисептиков из газа

Газпром

В разгар пандемии коронавируса появился огромный спрос на маски и антисептики. Российская компания «Газпром» решила помочь с решением этой проблемы.

Так, корпорация заявила о готовности организовать производство антисептиков из газа. Имеется в виду изопропанол и этанол, которые можно использовать как базовые вещества для производства таких средств.

«Мы видим перспективу для развития такого направления использования природного газа, как производство антисептиков», - отметили в пресс-службе компании.

При переработке газа можно получать различные производные, которые могли бы стать основной дешевых и при этом дешевых антисептиков, что особенно актуально в условиях повышенного спроса на такие средства, добавили в «Газпроме».

Компания готова организовать такое производство в короткие сроки, передает агентство «Интерфакс».

Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что специалист НИИ гриппа назвал примерный срок окончания эпидемии коронавируса в России.
Теги : антисептик, антисептики, коронавирус
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«Газпром» хочет запустить производство антисептиков из газа
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