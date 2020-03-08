Италия полностью заблокировала север страны из-за коронавируса
Ограничения затрагивают Милан и регионы, которые служат экономическим двигателем Италии. Это самые масштабными меры, предпринятые за пределами Китая из-за коронавируса.
Правительство Италии в воскресенье рано утром предприняло серьезный шаг, заблокировав большую часть севера страны, ограничив передвижение из-за коронавируса примерно четверти населения в регионах, которые служат экономическим двигателем страны.
«Мы сталкиваемся с чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса», - заявил премьер-министр Джузеппе Конте, объявив постановление правительства на пресс-конференции после 2 часов ночи «Национальная чрезвычайная ситуация».Он назвал меры «крайне строгими», но необходимыми для сдерживания заражения, и облегчения бремени напряженной системы здравоохранения Италии. Теперь у жителей будет «обязательство» избегать любых перемещений «в и из территории, а также в пределах» заблокированных районов. Любое перемещение потребует специального разрешения по состоянию здоровья или работе.
«Это момент ответственности», - сказал Конте.
Ущерб от коронавирусаКоронавирус нанес серьезный ущерб Италии, одной из самых хрупких экономик европейского континента. Это привело к закрытию школ, а в субботу заразило лидера одной из правящих партий.
Эти меры отрежут от мира богатый север Италии, включая экономическую и культурную столицу Милан, важные туристические направления (Венеция), превратив их в карантинные анклавы. Конте не обозначил, сколько продлятся ограничения, но ранний проект, указывает на то, что меры продлятся минимум до 3 апреля. Запреты на поездки затронут 16 миллионов человек.
Медикфорум писал, как усилить иммунитет.
Оставить комментарий