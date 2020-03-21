ВОЗ: "Молодежь, вы не непобедимы, коронавирус может убить и вас"

«Сегодня у меня есть сообщение для молодежи: вы не непобедимы. Коронавирус может положить вас в больницу на несколько недель или убить», - сказал Тедрос.

«Даже если вы не заболели, выбор, который вы делаете в отношении того, куда идете, может быть разницей между жизнью и смертью для другого».

«Идиоты»