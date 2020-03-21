ВОЗ: "Молодежь, вы не непобедимы, коронавирус может убить и вас"
Сотни миллионов людей во всем мире начали выходной день на карантине в связи коронавирусом, поскольку число погибших во всем мире резко ускорилось, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила молодежь, что они «не неуязвимы».
Пандемия полностью изменила жизнь людей на планете, резко ограничив движение огромного населения, закрыв школы и предприятия, и заставив миллионы людей работать из дома, в то время как многие полностью потеряли средства к существованию.
Пожилые люди и лица с уже существующими заболеваниями наиболее сильно подвержены вирусу, но руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус предупредил, что молодежь уязвима.
«Сегодня у меня есть сообщение для молодежи: вы не непобедимы. Коронавирус может положить вас в больницу на несколько недель или убить», - сказал Тедрос.
Также он добавил, что соблюдение карантина дело не только их жизни:
«Даже если вы не заболели, выбор, который вы делаете в отношении того, куда идете, может быть разницей между жизнью и смертью для другого».
«Идиоты»Франция заявила, что более 4000 человек оштрафованы в первый день карантина, а министры назвали тех, кто нарушает правила, «идиотами».
Строгие меры следуют шаблону, установленному Китаем, где ограничения, введенные в провинции Хубэй, окупились победой над коронавирусом.
В настоящее время на Европу приходится более половины смертей в мире, связанных с COVID-19.
В отчете, опубликованном в среду Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, установлено, что небольшое, но все же значительное число молодых людей в США столкнулись с серьезными осложнениями от коронавируса. 20% госпитализированных были в возрасте от 20 до 44 лет.
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