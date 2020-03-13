Коронавирус: европейские страны закрывают границы на карантин, чтобы остановить распространение
Страны Европы закрывают на карантин школы, музеи, отменяют культурные и спортивные мероприятия. Сегодня стало известно, что Чехия наложила запрет на въезд иностранцев в страну. По мнению экспертов, нас ожидает закрытие многих стран в ближайший месяц.
Чехия и Словакия - новые карантиныЧешская Республика заявила, что с понедельника она будет запрещать въезд в страну всем иностранцам без разрешения на временное или постоянное проживание. Это следует за аналогичными мерами соседней Словакии. Мальта объявила обязательные 14-дневные карантины для всех въезжающих в страну.
Ситуация в ИталииВ четверг правительство Италии объявило о закрытии ресторанов, баров и почти всех магазинов, кроме продовольственных магазинов и аптек.
"Число погибших превысило 1000 человек, но министр иностранных дел Луиджи Ди Майо говорит, что меры, принятые в первой зоне вспышки, оказались эффективными", - пишет BBC News .
Четыре города в испанской Каталонии были заблокированы в четверг, в первом в стране. Меры, затрагивающие около 70 000 человек, были приняты, когда число погибших в Испании возросло до 84 - по сравнению с 47 днем ранее.
Бельгия является последней страной, которая ввела общий запрет на рестораны, кафе и ночные клубы, хотя магазины по продаже чипов будут открыты.
Политики уходят на карантинКанадский премьер - министр Джастин Трюдо начал 14-дневную самоизоляцию после того как его жена Софи дала положительный результат на коронавирус. У самого Трюдо нет симптомов.
Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон был помещен в больницу после положительного результата теста.
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