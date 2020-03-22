Испании грозит крах системы здравоохранения из-за коронавируса "примерно 25 марта"

Германия будет принимать пациентов из Франции

«Французские больницы вблизи границы достигли предела своих возможностей для лечения пациентов, нуждающихся в вентиляции», - говорится в письме министерства управляющим больницам Баден-Вюртемберга.

«Несмотря на то, что у нас ограниченные возможности в Баден-Вюртемберге и, к сожалению, есть и узкие места, мы, естественно, пытаемся помочь французским соседям».