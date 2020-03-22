Испании грозит крах системы здравоохранения из-за коронавируса "примерно 25 марта"
В Испании, которая особенно сильно пострадала от коронавируса, эксперты предупреждают о скором крахе системы здравоохранения. Таким образом, «полная» изоляция людей теперь «необходима»: ее требуют 69 известных эпидемиологов, молекулярных биологов и ученых из других дисциплин в открытом письме, опубликованном в субботу.
По их словам, необходимо еще больше ограничить свободу передвижения. Помимо прочего, эксперты особо требуют, чтобы поездка на работу была разрешена только для работников секторов первичной медицинской помощи. В противном случае при данных условиях система здравоохранения рухнет "примерно 25 марта". 18% населения Испании старше 65 лет.
Комендантский час, действующий в Испании, вступил в силу в минувшее воскресенье. Он должен длиться не менее 15 дней. Продление на более длительный срок должно быть одобрено парламентом. Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение. Власти надеются, что волна заражения скоро достигнет пика и что развитие замедлится.
Германия будет принимать пациентов из ФранцииМинистерство здравоохранения Баден-Вюртемберга (один из регионов Германии) попросило клиники страны принять пациентов с коронавирусом из Франции.
«Французские больницы вблизи границы достигли предела своих возможностей для лечения пациентов, нуждающихся в вентиляции», - говорится в письме министерства управляющим больницам Баден-Вюртемберга.Представитель министерства заявил:
«Несмотря на то, что у нас ограниченные возможности в Баден-Вюртемберге и, к сожалению, есть и узкие места, мы, естественно, пытаемся помочь французским соседям».
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