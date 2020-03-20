Министр здравоохранения Ростовской области объяснила, куда делись медицинские маски
По мнению Татьяны Быковской, запаниковавшие люди все скупили, но не носят.
Одним из первых вопросов, который задали министру здравоохранения донского региона во время пресс-конференции, касался нехватки медицинских масок в городских аптеках. Татьяна Быковская на это ответила, что хотела бы видеть тех людей, которые их все скупили, чтобы спросить, что они теперь с ними делают. В областной столице их носят единицы.
Министр считает, что постоянное ношение масок и не обязательно. Они эффективны, если человек почувствовал недомогание и не хочет заразить окружающих. К тому же меня маску нужно каждые два часа, иначе они будут представлять опасность для того, кто их носит, но не из-за коронавируса, а из-за размножения собственной условно-патогенной флоры, живущей в ротовой и носовой полости.
Быковская призвала не поддаваться панике и скупать все на своем пути. Невостребованные маски потом окажутся на свалке, как и накупленные впрок просроченные крупы с макаронами.
Министр также не рекомендует скупать арбидол и другие противовирусные препараты, которые залежались в аптеках. Этим народ конечно спасет фармацевтический бизнес, но не убережется от вируса.
Татьяна Быковская объяснила, почему посещение детских садов не отменено. Она считает, что контроль за здоровьем детей в дошкольных детских учреждениях выше, чем дома.
На Дону пока медицинские учреждения работают в обычном режиме, плановые хирургические вмешательства не отменены. Такая мера будет оправдана, только если появятся пациенты, требующие использования аппаратов искусственной вентиляции легких. Официально в Ростовской области сегодня 653 таких аппарата, из них 172 — в Ростове-на-Дону. В областной клинической больнице № 1 есть два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации — так называемых «искусственных легких». Еще два таких аппарата, использующихся для насыщения крови кислородом, будут куплены в самое ближайшее время.
Все пациенты с пневмонией теперь будут размещаться только в стационарах, и в обязательном порядке тестироваться на наличие коронавирусной инфекции.
При этом, если человек не был за рубежом и не контактировал с приехавшими из стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой, не нужно бежать в больницу и проходить дополнительное обследование, успокоила население министр областного здравоохранения.
Вспышка коронавируса в Китае, уже унесшая жизни более чем трех сотен человек, вызвала ажиотаж на медицинские маски во всех странах, в том числе и в России. Не удивительно, что они раскупаются в аптеках практически молниеносно.
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