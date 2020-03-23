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Украинский минздрав предлагает ввести в стране режим ЧС

Режим ЧС на Украине из-за коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал ввести в стране режим чрезвычайной ситуации из-за быстрого распространения коронавируса нового типа. Он утверждает, что говорил об этой необходимости "с первого дня своей работы". На Украине зарегистрировано 73 случая заболевания коронавирусом, три человека уже скончались от инфекции.

"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы", - заявил Емец.

Теги : Украина, режим ЧС, коронавирус, пандемия
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