Средний инкубационный период коронавируса составляет около 5 дней
Исследователи проанализировали статистику заболеваемости новым типом коронавируса и определили средний инкубационный период инфекции. Он составляет 5,1 дня. За это время симптомы COVID-19 должны проявится у зараженного человека. Однако не исключено, что инкубационный период может составить около двух недель. Такое наблюдается у 1% инфицированных.
Об этом сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на Школу общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
"Анализ общедоступных данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19, позволил оценить средний инкубационный период заболевания в 5,1 дня", - сказано в сообщении.
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