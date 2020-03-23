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Средний инкубационный период коронавируса составляет около 5 дней

Инкубационный период коронавируса

Исследователи проанализировали статистику заболеваемости новым типом коронавируса и определили средний инкубационный период инфекции. Он составляет 5,1 дня. За это время симптомы COVID-19 должны проявится у зараженного человека. Однако не исключено, что инкубационный период может составить около двух недель. Такое наблюдается у 1% инфицированных.

Об этом сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на Школу общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.

"Анализ общедоступных данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19, позволил оценить средний инкубационный период заболевания в 5,1 дня", - сказано в сообщении.


Теги : коронавирус, пандемия, Роспотребнадзор, инкубационный период
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