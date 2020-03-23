Средний инкубационный период коронавируса составляет около 5 дней

"Анализ общедоступных данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19, позволил оценить средний инкубационный период заболевания в 5,1 дня", - сказано в сообщении.

Об этом сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на Школу общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.