Медики назвали факторы, влияющие на смертность от коронавируса
Главными из них можно считать возраст и сроки обращения за врачебной помощью.
В Пекине провели исследование клинической картины больных, госпитализированных в числе первых после заражения в Ухане, и выявили основные причины, по которым заражение коронавирусом закончилось смертью.
Проанализировав истории болезней почти 200 пациентов, госпитализированных в период с 29 декабря 2019 года по 31 января 2020-го, были сделаны выводы, что средний возраст выздоровевших составил 52 года, а умерших – 69 лет.
Участник исследования доктор Жибо Лиу (Zhibo Liu) отнес к первому фактору риска летального исхода от COVID-19. Увеличивают опасность смерти сопутствующие заболевания, такие как признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови. Негативно влияет также высокое кровяное давление, диабет и длительное применение неинвазивной вентиляции легких.
- Летальный исход у пожилых людей связан отчасти с естественным возрастным ослаблением иммунной системы и повышенной воспалительной реакцией, которая способствует размножению вируса. Кроме того, более длительная реакция на воспаление вызывает повреждение сердца, мозга и других органов, - утверждает доктор Лиу.
В исследовании также уточняется период, в течение которого заболевшие представляют угрозу для окружающих. По мнению ученых он может составлять от 8 до 37 дней. У погибших, к примеру, активность вируса продолжалась до кончины.
При этом следует учесть, что карантин, на который отправляют людей при подозрении на заражение, и длительность лечения никак не связаны по срокам. Инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, в течение которых он начинает проявляться. А изоляция и лечение больных с уже подтвержденным диагнозом зависит от активности вируса в организме.
Большую роль здесь играют сроки обращения за помощью. У обратившихся раньше лечение проходит быстрее и не оставляет последствий.
Ранее сообщалось, что ученые Мельбурнского университета установили, что около двух третей случаев заражения новым типом коронавируса в Китае и других странах могло оставаться незамеченным. Если предположения исследователей верны, то коронавирус COVID-19 может оказаться менее смертоносным, чем предполагают медики.
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