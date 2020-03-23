Каждому американцу выплатят по тысяче долларов для борьбы с коронавирусом
Министр финансов США Стивен Мнучин объявил о единовременной выплате всем гражданам страны в рамках борьбы с коронавирусом нового типа. По его словам, каждый взрослый американец получит по одной тысяче долларов. Эти средства он может использовать для покупки средств медицинской защиты и препаратов для борьбы с COVID-19. Выплата на ребенка составит 500 долларов.
"Как только конгресс примет этот законопроект, мы проведем выплаты через три недели, а затем, еще через шесть недель, если президентский режим общенациональной чрезвычайной ситуации продолжит действовать, выделим еще три тысячи", - сообщил Мнучин.
Также планируется выделение более 300 миллиардов долларов в качестве поддержки бизнеса, чтобы предприятия не увольняли сотрудников, не вышедших на работу.
Ранее США стала третьей страной в мире по количеству заболевших коронавирусом.
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