Каждому американцу выплатят по тысяче долларов для борьбы с коронавирусом

"Как только конгресс примет этот законопроект, мы проведем выплаты через три недели, а затем, еще через шесть недель, если президентский режим общенациональной чрезвычайной ситуации продолжит действовать, выделим еще три тысячи", - сообщил Мнучин.

Также планируется выделение более 300 миллиардов долларов в качестве поддержки бизнеса, чтобы предприятия не увольняли сотрудников, не вышедших на работу.Ранее США стала третьей страной в мире по количеству заболевших коронавирусом.